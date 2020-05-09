Barış Pınarı bölgesindeki çocuklar unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesindeki çocuklar unutulmadı - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesindeki çocuklar unutulmadı

25 dakika önce

Suriye'nin Telabyad ve Resulayn kentlerinde, tarım ve hayvancılık faaliyetlerin güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin sağlanması gibi faaliyet ve yatırımlar devam ederken, bölge halkına yönelik insani yardımlar da sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesindeki çocuklar unutulmadı, System.String[]

Suriye'nin Telabyad ve Resulayn kentlerinde, tarım ve hayvancılık faaliyetlerin güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin sağlanması gibi faaliyet ve yatırımlar devam ederken, bölge halkına yönelik insani yardımlar da sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından organize edilen insani yardım faaliyetlerine, başta Kızılay olmak üzere İHH İnsani Yardım Derneği, Hayrat Vakfı ve farklı onlarca sivil toplum kuruluşu da malzeme, personel ve araç desteğiyle destek veriyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla hanelerin kayıt altına alındığı bölgede, bebeği bulunan ailelere özel olarak bebek maması, süt, bebek bezi gibi malzemeler temin ediliyor.

Telabyad ve Resulayn'da yaşayan muhtaç durumdaki halkın ihtiyaçları dikkate alınarak organize edilen insani yardım faaliyetleri kapsamında bu hafta AFAD, TMO ve Kızılay işbirliğiyle temin edilen 100 ton un ile İHH'nın temin ettiği 300 gıda kolisi, 500 rapta ekmek, 100 paket hurma, 50 hijyen paketi, 100 paket çocuk bezi dağıtımı gerçekleştirildi. Bölgede yaşamaya başlayan halkın, kendi geçimlerini sağlayabilecek seviyeye gelene kadar devam edecek insani yardımlar kapsamında, AFAD tarafından temin edilen 300, Kızılay tarafından temin edilen 115 gıda kolisi de bu hafta halka ulaştırıldı.

SUDKOM koordinesinde Telabyad'da bir aşevi kuran Hayrat Vakfı da, Ramazan boyunca 250 kişiye sıcak yemek dağıtıyor. Ramazan ayı boyunca hizmet verecek aşevi faaliyetinden, iftarda yemek yapma imkanı olmayan halk faydalanıyor. - ŞANLIURFA

Resulayn, Telabyad, Kızılay, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 06:03 Kaynak: İHA


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