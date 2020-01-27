Son Dakika › Güncel › Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da, eylem hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri... - Son Dakika
Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da, eylem hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri...
6 saat önce
Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da, eylem hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri evlerde, silah ve mühimmatlarıyla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:58 Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da, eylem hazırlığındaki 5 PKK/ YPG'li terörist gizlendikleri evlerde, silah ve mühimmatlarıyla yakalandı.
Son Dakika Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Kesin koronavirüsü tanısı olan bir hastamız yok