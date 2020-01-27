Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da, eylem hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da, eylem hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri... - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da, eylem hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri...

6 saat önce

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da, eylem hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri evlerde, silah ve mühimmatlarıyla yakalandı.

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da, eylem hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri..., System.String[]

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da, eylem hazırlığındaki 5 PKK/ YPG'li terörist gizlendikleri evlerde, silah ve mühimmatlarıyla yakalandı.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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Son Dakika

Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı
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