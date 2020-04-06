Son Dakika › Güncel › Barış Pınarı bölgesindeki yol kontrol noktalarında koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Barış Pınarı bölgesindeki yol kontrol noktalarında koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Barış Pınarı bölgesindeki yol kontrol noktalarında koronavirüs tedbirleri.
Barış Pınarı bölgesindeki yol kontrol noktalarında koronavirüs tedbirleri
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:38 Kaynak: DHA
Son Dakika Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor