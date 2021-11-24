Barış Pınarı bölgesinden üzen haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Binbaşı Mete Yıldırım

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı başsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Kasım 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

ŞEHİT ATEŞİ ANKARA'YA DÜŞTÜ

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevi sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın şehadet haberi, Elmadağ ilçesindeki baba evine sağlık ekiplerince gelen askeri yetkililerce iletildi. Haberi alan şehidin ailesi yasa boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, komşuları ve akrabaları şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 1 kız ve 1 erkek çocuk babası olan şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın cenazesinin yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi. Şehit Binbaşı Yıldırım, Elmadağ'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.