Barış Pınarı bölgesine 26 araç - Son Dakika

Türkiye'deki 15 belediyenin Barış Pınarı bölgesinde kullanılmak üzere bağışladığı 26 araç ve iş makinesi, Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen protokolün ardından Telabyad ve Resulayn Mahalli Meclisine teslim edildi.

Suriye'de terör örgütlerinden arındırılarak hayatın normale dönmeye başladığı Türkiye'nin kontrolündeki Barış Pınarı bölgesinde kullanılmak üzere, Cumhurbaşkanlığı makamının emirleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile ülke genelindeki 15 belediye tarafından Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezine (SUDKOM) bağışlanan 26 araç, valilikte düzenlenen protokolün ardından 11 Nisan Stadyumu otoparkında yetkililere teslim edildi. Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Telabyad Koordinatörü Abdullah Abit Öztoprak, Resulayn Koordinatörü Erdinç Dolu, Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo, Resulayn Yerel Meclis Başkanı Meri El Yusuf ile basın mensupları katıldı.

İmza töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, SUDKOM'a bağışlanan 26 aracın Telabyad ve Resulayn halkına hayırlı olmasını diledi. Bundan sonra da her iki ilçedeki ihtiyaçları SUDKOM bünyesindeki koordinatörlükler aracılığıyla belirleyerek temin edeceklerini belirten Vali Erin, "Tüm bu çalışmalar, Cumhurbaşkanlığımızın koordinesinde yürütülüyor. Bundan sonra da bölgenin normalleşmesi, eğitim, sağlık, ticaret, altyapı ve diğer hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacak, geçmişte yaşadıkları travmayı ortadan kaldırmaya yönelik her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Vali Erin, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Bakan Yardımcısı Fatma Varank'a ve yaptıkları araç bağışlarıyla bölgeye destek olan 8 büyükşehirdeki 15 belediyeye ve belediye başkanlarına teşekkür etti. Teslim töreninde konuşan Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo, yardım ve desteklerinden dolayı Telabyad halkı adına Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Vali Erin'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kendilerinin muhtaç, Türkiye'nin ise cömert olduğunu belirten Resulayn Mahalli Meclisi Başkanı Meri El Yusuf da Resulayn halkı ve mahalli meclisi adına şükranlarını sundu. Şanlıurfa, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Konya, Samsun, Trabzon, İstanbul, Kayseri Büyükşehir Belediyeleri ile İstanbul Esenler, Kahramanmaraş Oniki Şubat ve Dulkadiroğlu, Malatya Yeşilyurt, Şanlıurfa Haliliye, Kayseri Melikgazi ve Samsun Bafra İlçe Belediye Başkanlıklarının bağışladığı, aralarında çöp toplama aracı, kamyon, arazöz, vidanjör, yol süpürme, ekskavatör, kepçe ve itfaiye gibi araç ve iş makineleri bulunuyor.

(İHA)