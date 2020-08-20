Barış Pınarı bölgesine insani yardım sürüyor - Son Dakika

Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde, insani yardımlarla dünya devletlerine örnek olan Türkiye, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Gününde de zor durumdaki insanların yanında oldu.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde, Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek her türlü insani yardımın ulaştırılması için insanüstü bir gayret sarf eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Dünya İnsani Yardım Günü'nde de Tel Abyad'ın Suluk beldesine bağlı El Mestur köyündeki 97 ailenin yanında oldu. Tel Abyad Mahalli Meclisi aracılığıyla daha önce gıda kolisi makbuzları dağıtılan aileler, dağıtımın gerçekleştirildiği gün belirlenen alana gelerek kolilerini teslim aldı.

Korona virüs salgınına karşı maske ve fiziki mesafe tedbirleri alınarak yapılan gıda kolisi dağıtımına, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez ile Dünya İnsani Yardım Günü münasebetiyle bölgede yapılan insani yardımları haber yapan gazeteciler katıldı.

Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan halkın her türlü ihtiyacını karşılamak için gösterdiği çabaya dikkat çeken Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, bundan sonra da bölge halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Dünya İnsani Yardım Günü'nde bölgede bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Atak, bölge insanının hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını temin etmek için çaba sarf eden tüm çalışanlar adına AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez'e teşekkür etti.

Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali altında büyük sıkıntılar yaşayan Tel Abyad ve Resulayn halkına yönelik insani yardımlar yapmaya devam eden Türkiye, AFAD, Kızılay ve farklı sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla bugüne kadar 37 bin 618 gıda kolisi, 123 bin 610 koli su, 84 bin 354 adet kumanya, kek, bisküvi ve meyve suyu, 102 bin 358 paket çocuk maması, şeker, peynir, zeytin, yağ, çay, şeker, bulgur ve makarnadan oluşan muhtelif gıda paketi, 10 bin 241 hijyen seti, 5 bin 363 ton un, 1 milyona yakın ekmek, 9 bin 502 battaniye, yastık ve halı, 1740 yatak, 50 bin ayakkabı, 7 bin kadar çocuk ve hasta bezi, 5 bin oyuncak, 581 bin gıda dışı ürün, 75 bin 500 paket süt ile 2 bin 380 kutu gofret dağıtımı yaptı. - ŞANLIURFA