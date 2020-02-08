Barış Pınarı Bölgesine insani yardımlar sürüyor - Son Dakika
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Barış Pınarı Bölgesine insani yardımlar sürüyor

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılarak, Türkiye'nin kontrolünde huzur ve güvenin hakim olduğu bölgeye ulaştırılan insani yardımlar, başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Barış Pınarı Bölgesine insani yardımlar sürüyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile PKK/ YPG'nin işgalinden kurtarılarak, Türkiye'nin kontrolünde huzur ve güvenin hakim olduğu bölgeye ulaştırılan insani yardımlar, başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.


Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde AFAD tarafından organize edilen insani yardımlar kapsamında, TMO ve Kızılay'ın desteğiyle temin edilen 50 ton ile İHH tarafından temin edilen 2,5 ton un ilçede faaliyet gösteren Türk Silahlı Kuvvetlerine ait mobil ekmek fırınlarına ve diğer fırınlara dağıtıldı.


Türkiye'nin kontrolüne geçtikten sonra, ilçeyi terk eden Suriyelilerin geri dönüşü nedeniyle nüfusu artan Telabyad'da halkın yardımına koşan sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Kızılay, dün de binlerce ailenin yüzünü güldürecek yardımlarda bulundu. Kızılay tarafından temin edilen 180 gıda kolisi, 2700 adet küçük süt, 150 battaniye, 150 paket helva, bin 786 adet tabldot yemek kabı ile 9 bin kadar tek kullanımlık çatal-kaşık dağıtımı gerçekleştirildi.


Uluslararası kuruluşlarının sağladığı insani yardımları da organize eden AFAD, merkezi Fransa'da bulunan Muslim Hands Derneğinin temin ettiği 615 adet battaniye ile Telabyad'daki öğrencilere dağıtılmak üzere 290 takım kışlık elbiseyi, Milli Eğitim Koordinatörlüğüne teslim etti.


SUDKOM koordinesinde bugün de AFAD tarafından temin edilen 65 gıda kolisi Telabyad'da, 180 gıda kolisi ise Resulayn'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Resulayn'daki insani yardım faaliyetlerine Kızılay da 150 gıda kolisi ile destek verdi. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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