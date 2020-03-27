- Barış Pınarı Bölgesine Korona Virüse Karşı Termal Kameralar Konumlandırıldı - Son Dakika

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- Barış Pınarı Bölgesine Korona Virüse Karşı Termal Kameralar Konumlandırıldı
6 saat önce
- Barış Pınarı bölgesine korona virüse karşı termal kameralar konumlandırıldı Barış Pınarı Harekatı bölgesine korona virüsle mücadele kapsamında termal kameralar yerleştirildi.
- Barış Pınarı bölgesine korona virüse karşı termal kameralar konumlandırıldı
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesine korona virüsle mücadele kapsamında termal kameralar yerleştirildi.
Korona virüsle mücadele kapsamında dünyanın her yerinde önlemler arttırılmaya devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı ile güvenli bölge haline getirilen Suriye'nin Telabyad ve Resulayn kentlerinde korona virüsle mücadele için alınan tedbirleri kapsamında, Akçakale Gümrük Kapısının giriş ve çıkışlarında kurulan termal kameralarla yüksek ateş kontrolü yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:59 Kaynak: İHA
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