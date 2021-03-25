MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız...
25.03.2021 12:52
MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi".
MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi". - ANKARA
Saldırı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
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