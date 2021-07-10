Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.