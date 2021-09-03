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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

03.09.2021 09:57
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimini önleyen komandoların, tespit edilen 5 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Saldırı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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