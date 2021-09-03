Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.

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