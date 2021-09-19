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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

19.09.2021 13:14
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi."

Saldırı, Suriye, YPG, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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