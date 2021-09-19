"Kahraman komandolarımız Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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