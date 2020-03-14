Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan... - Son Dakika
Son Dakika Politika Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan... - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan...

10 dakika önce

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ise 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan..., System.String[]

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ise 2 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:42 Kaynak: AA
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