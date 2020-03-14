Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan... - Son Dakika

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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan...
10 dakika önce
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ise 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:42 Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ise 2 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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