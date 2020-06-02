Barış Pınarı bölgesine sızma girişimde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi.
MSB: "Kahraman Komandolarımız, PKK/ YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi."
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2.06.2020 16:26:33. #1.13#
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