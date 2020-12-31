Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
31.12.2020 19:45
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
YPG, PKK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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