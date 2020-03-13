Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi

24 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:20 Kaynak: İHA
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