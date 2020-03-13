Son Dakika › 3. Sayfa › Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi
24 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:20 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi. - ANKARA
Son Dakika İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur" Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz