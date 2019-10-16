Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı, Fırat'ın doğusundan tehcir edilenlerin dönüş umududur" - Buhabur aşireti mensubu...
Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı, Fırat'ın doğusundan tehcir edilenlerin dönüş umududur' - Buhabur aşireti mensubu...

"Barış Pınarı, Fırat'ın doğusundan tehcir edilenlerin dönüş umududur" - Buhabur aşireti mensubu...

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 4,5 yıllık YPG/PKK teröründen kurtarılan Tel Abyad'da siviller, harekatın ve güvenli bölgenin, yerinden edilenlerin dönüş umudu olduğunu söyledi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 4,5 yıllık YPG/ PKK teröründen kurtarılan Tel Abyad'da siviller, harekatın ve güvenli bölgenin, yerinden edilenlerin dönüş umudu olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, terörden arındırıldı.

Kentin 4,5 yıl süren YPG/PKK işgalinden kurtarılmasının ardından AA muhabirlerine konuşan Tel Abyadlı sivillerden Buhabur aşireti mensubu Rakan Hıdır, "Siviller, terör örgütü YPG/PKK'dan çok çekti. Arap kökenli siviller, Fırat'ın doğusunda onların keyfi uygulamalarından, ayrılıkçı davranışlarından ve ihanetlerinden ötürü yerinden edildi." dedi.

Barış Pınarı, Fırat'ın doğusundan tehcir edilenlerin dönüş umududur - Buhabur aşireti mensubu...

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
Faili meçhul olaylara karışan PKK'lı Süleymaniye Camii'nde yakalandı Milyoner'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Ordu cephedeyse siyaset bitmiştir! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 13:04:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı, Fırat'ın doğusundan tehcir edilenlerin dönüş umududur" - Buhabur aşireti mensubu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]