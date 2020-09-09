Barış Pınarı Futbol Turnuvası'nda dostluk kazandı - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde düzenlenen futbol turnuvası, her iki ilçenin takımlarının karşılaşmasıyla sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Gençlik ve Spor Koordinatörlüğü nezaretinde, Tel Abyad ve Rasulayn'da Barış Pınarı Futbol Turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın her iki takımının karşılaşacağı son maçı öncesinde, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret eden Rasulayn Futbol Takımı oyuncuları, Erin'e takımlarının formasını hediye ederek final karşılaşmasına davet etti.

Daha sonra Tel Abyad'daki çim sahada gerçekleştirilen ve Vali Erin'in de izlediği final maçında, Tel Abyad ve Rasulayn futbol takımları karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maç, 2-2 berabere bitti.

Dostluğun kazandığı maçın ardından her iki takımın futbolcularıyla bir araya gelen Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim ve spor müsabakalarının kısıtlamalara tabi tutulduğunu, salgın tehlikesinin atlatılmasıyla Barış Pınarı Bölgesinde gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılması için daha geniş kapsamlı organizasyonlar düzenleneceğini söyledi.

Her iki takımın futbolcularını kutlayan Erin, daha sonra futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.