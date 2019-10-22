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Barış Pınarı gazisi, göreve dönmek istiyor

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından Münbiç'ten gerçekleştirilen saldırıda kolundan yaralanan Uzman Çavuş Faruk Yılmaz, en kısa sürede göreve dönmek istediğini söyledi.

Barış Pınarı gazisi, göreve dönmek istiyor, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/ YPG'li teröristler tarafından Münbiç'ten gerçekleştirilen saldırıda kolundan yaralanan Uzman Çavuş Faruk Yılmaz, en kısa sürede göreve dönmek istediğini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Piyade Komanda Uzman Çavuş Faruk Yılmaz (26), 12 Ekim'de teröristler tarafından Münbiç'ten gerçekleştirilen saldırıda, kolundan yaralandı. Gaziantep'e getirilerek tedaviye alınan Yılmaz, taburcu olduktan sonra memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesinin yanına geldi. Evde tedavisi süren ve akraba ile arkadaşlarının 'geçmiş olsun' ziyaretlerini kabul eden Faruk Yılmaz, iyileşir iyileşmez yeniden görevinin başına döneceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Yılmaz, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendisiyle yakından ilgilenen tüm yetkililere teşekkür ederek, "Şu an gayet iyiyim. Bir an önce görevimin başına dönmek istiyorum. Sanmasınlar ki bu vatan sahipsiz. Vatan, millet, bayrak ve toprak uğruna ölmeye hazırız. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim, sağ olsunlar herkes ilgileniyor. Allah herkesten razı olsun. Allah kimseye vatanımızı böldürmesin" diye konuştu.

2 erkek çocuk annesi Teslime Yılmaz büyük oğlu Faruk'un yaralandığı haberini aldığında çok endişelendiğini ifade ederek, "Şu anda oğlum yanımda, çok mutluyum. Duyduğumda çok korkmuştum. Gittim, gördüm içim rahatladı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Oğlumu bana bağışladı. Allah tüm askerlerimizin ailelerine sabır versin. Şehitlerimize Allah rahmet etsin . Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun" dedi.


Barış Pınarı Harekatı, Faruk Yılmaz, Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:23 Kaynak: DHA
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