Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Barış Pınarı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi tutuklandı

Barış Pınarı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Barış Pınarı operasyonu hakkında sosyal medya üzerinden kara propaganda yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Barış Pınarı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Barış Pınarı operasyonu hakkında sosyal medya üzerinden kara propaganda yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı harekatına yönelik kara propaganda yapan şahısların yakalanması için polis ekipleri inceleme başlattı. İnceleme sonrasında Körfez ve Darıca'da belirlenen adreslere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şafak vakti düzenlendi. Operasyonlarda aleyhte algı oluşturdukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör, 51 adet fişek, basılı ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki İşlemleri tamamlanan Şahıslardan 3'ü adliyeye sevk edilirken, 1'i serbest bırakıldı. Adliyede işlemleri tamamlanan T.Ö. ile S.B. tutuklanırken A.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan KKTC Cumhurbaşkanı'ndan yeni açıklama: Türkiye-Suriye ilişkileri güçlenmeli
Şarkıcı Ebru Polat'tan Yusuf Güney'e torpil tepkisi: Ben bu kadar terbiyesiz bir adam görmedim Rasulayn Hastanesi'nin altında teröristlere ait tüneller bulundu Cem Yılmaz, "Satanist çetenin esirisin" diyen takipçisine espri yaparak cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:14:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]