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Barış Pınarı Haraketı'nda 8. gün

40 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı operasyonunda 8. güne girildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı operasyonunda 8. güne girildi. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 637'ye ulaştı. Sınrıın sıfır noktasında gece boyunca çatışma sesleri yükseldi. Harekatı kapsamında yoğun ateş altına alınan Rasulayn'daki terör hedefleri Çok Namlulu Roketatarlar tarafından tam isabetle yerle bir ediliyor. İhalar tarafından terör örgütlerinin bulunduğu alanlar tespit ediliyor ve Savaş uçaklarımız tarafından anında imha ediliyor. Tel Abyad ve Resulayn bölgeleri arasındaki bağlantı kesilmek üzere. Teröristler güneye doğru süpürülüyor. Meskun amahal operasyonları da devam ediyor. ilçe merkezleri ile köy ve mezralarda arama tarama çalışmaları yapılıyor. Tel Abyad'ın batısında birçok köy terörden arındırıldı. Sivil vatandaşlar da temizlenen noktalara dönüyor. Onları Milli Suriye Ordusu karşılıyor.

Öte yandan Mehmetçik tarafından kontrolü sağlanan Tel Abyad'da Suriyeli kardeşlerimize yardım malzemeleri de dağıtılmaya başlandı.

(İHA)

Barış Pınarı Haraketı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
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