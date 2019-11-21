Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekat alanında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekat alanında 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Barış Pınarı Harekat alanında 7 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanında Türk askerlerine saldırı düzenleyen 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Barış Pınarı Harekat alanında 7 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanında Türk askerlerine saldırı düzenleyen 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
Şenol Güneş: Arda Turan'ı hep birlikte yok ettik İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor AK Parti'yle koalisyona 'sıcak' bakan İYİ Partili Türkkan'a partisinden çok sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 15:49:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekat alanında 7 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]