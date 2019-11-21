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Barış Pınarı Harekat alanında 7 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanında Türk askerlerine saldırı düzenleyen 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:16 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanında Türk askerlerine saldırı düzenleyen 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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