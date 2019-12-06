Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi"
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"Barış Pınarı Harekat bölgesinde 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG tarafından tuzaklanmış 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/ YPG tarafından tuzaklanmış 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi".

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
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