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"Barış Pınarı Harekat bölgesinde 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG tarafından tuzaklanmış 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/ YPG tarafından tuzaklanmış 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi".
(İHA)
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