Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekat bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu
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Barış Pınarı Harekat bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu

7 saat önce

Barış Pınarı Harekat bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulunduANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesindedevam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anit-tank mayını bulunduğunu duyurdu.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu, System.String[]

Barış Pınarı Harekat bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesindedevam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/ YPG'li teröristler tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anit-tank mayını bulunduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu" denildi.

Barış Pınarı Harekatı, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:33 Kaynak: İHA
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