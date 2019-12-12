Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi - Son Dakika

Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında 75 adet Claymore tipi el yapımı mayının tespit sonrası imha edildiğini duyurdu.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında 75 adet Claymore tipi el yapımı mayının tespit sonrası imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız PKK/ YPG'li teröristlerce hazırlanan 75 adet Claymore tipi el yapımı mayın tespit etti. Mayınlar METİ tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UEFA'yı Hamit Altıntop ikna etti
Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün yeni partinin kurulduğunu duyurdu Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna dev oran!

Son Dakika Haberleri
21:36 Şüpheli böyle yakalandı - Son Dakika
21:35 Endonezya'da geleneksel Topat Savaşları Festivali - NUSA TENGGARA - Son Dakika
21:34 Didim'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
21:34 Irak'ta düzenlenen iki bombalı saldırıda 3'ü çocuk 10 kişi öldü - Son Dakika
21:30 Cezaevinden firar eden zanlı yakalandı - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:37:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]