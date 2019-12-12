Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi - Son Dakika

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Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında 75 adet Claymore tipi el yapımı mayının tespit sonrası imha edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında 75 adet Claymore tipi el yapımı mayının tespit sonrası imha edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız PKK/ YPG'li teröristlerce hazırlanan 75 adet Claymore tipi el yapımı mayın tespit etti. Mayınlar METİ tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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