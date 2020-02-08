Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 4 yaralı - Son Dakika

Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 4 yaralı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, TSK ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletilirken, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit düştü
Her gün tükettiğimiz çaydaki boya hilesi, soğuk deneyiyle çok kolay tespit ediliyor 500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi Mersin'de 5 tonluk konteyner ev, sel sularına kapıldı

Son Dakika Haberleri
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle gündeme gelen Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor
13:41 Cem Karaca'nın son gözlüğü Kıraç'a hediye edildi
13:00 YouTuber Oğuzhan Uğur, Survivor'da sunuculuk yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 15:32:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]