Barış Pınarı Harekat bölgesinde bin 660 EYP etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekat bölgesinde bin 660 EYP etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Barış Pınarı Harekat bölgesinde bin 660 EYP etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri temizleme çalışmaları sırasında şu ana kadar bölgede bin 660 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 891 adet mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde bin 660 EYP etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri temizleme çalışmaları sırasında şu ana kadar bölgede bin 660 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 891 adet mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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