Barış Pınarı Harekat bölgesinde bin 660 EYP etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Barış Pınarı Harekat bölgesinde bin 660 EYP etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri temizleme çalışmaları sırasında şu ana kadar bölgede bin 660 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 891 adet mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri temizleme çalışmaları sırasında şu ana kadar bölgede bin 660 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 891 adet mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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