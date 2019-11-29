Son Dakika › 3. Sayfa › Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara oyuncak dağıtıldı - Son Dakika
Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara oyuncak dağıtıldı
7 saat önce
Barış Pınarı Harekat bölgesinde terörden arındırılan alanlarda sivillere yönelik yardımlar sürerken Rasulayn'da günlük hayatına dönen Suriyelilere TSK ve diğer kurumlar tarafından gıda yardımı yapılarak çocuklara oyuncak dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekat bölgesinde terörden arındırılan alanlarda sivillere yönelik yardımlar sürerken Rasulayn'da günlük hayatına dönen Suriyelilere TSK ve diğer kurumlar tarafından gıda yardımı yapılarak çocuklara oyuncak dağıtıldı.
Barış Pınarı Harekat bölgesinde terörden arındırılarak hayatın normale dönmesi çalışmasının sürdürüldüğü Rasulayn'da sivillere yönelik yardımlar devam ederken, günlük hayatına dönen Suriyelilere Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumlar tarafından gıda yardımı yapılarak çocuklara oyuncak dağıtıldı. - ANKARA
Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı