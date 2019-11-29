Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara oyuncak dağıtıldı
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Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara oyuncak dağıtıldı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekat bölgesinde terörden arındırılan alanlarda sivillere yönelik yardımlar sürerken Rasulayn'da günlük hayatına dönen Suriyelilere TSK ve diğer kurumlar tarafından gıda yardımı yapılarak çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara oyuncak dağıtıldı, System.String[]

Barış Pınarı Harekat bölgesinde terörden arındırılan alanlarda sivillere yönelik yardımlar sürerken Rasulayn'da günlük hayatına dönen Suriyelilere TSK ve diğer kurumlar tarafından gıda yardımı yapılarak çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde terörden arındırılarak hayatın normale dönmesi çalışmasının sürdürüldüğü Rasulayn'da sivillere yönelik yardımlar devam ederken, günlük hayatına dönen Suriyelilere Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumlar tarafından gıda yardımı yapılarak çocuklara oyuncak dağıtıldı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:25 Kaynak: İHA
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