Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekat bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekat bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor

Barış Pınarı Harekat bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor

23 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, komandoların terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, komandoların terör örgütü PKK/ YPG tarafından tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hande Doğandemir, köprünün açıklama yapılmadan trafiğe kapatılmasına sitem etti
Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:28:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekat bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]