Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekat bölgesinde pkk-ypg terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul...
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekat bölgesinde pkk-ypg terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul...

Barış pınarı harekat bölgesinde pkk-ypg terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul...

7 saat önce

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde PKK-YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu.

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde PKK- YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu

Barış pınarı harekat bölgesinde pkk-ypg terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul...

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:21 Kaynak: DHA
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