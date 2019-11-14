Barış pınarı harekat bölgesinde pkk-ypg terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul...
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Barış Pınarı Harekat Bölgesinde PKK-YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:21 Kaynak: DHA
Barış Pınarı Harekat Bölgesinde PKK- YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu
Terör örgütü YPG'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen firma ile ilgili soruşturma başlatıldı Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar