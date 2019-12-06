Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekat bölgesinde pkkypg tarafından tuzaklanmış eyp ve mayınların imhasına devam...
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekat bölgesinde pkkypg tarafından tuzaklanmış eyp ve mayınların imhasına devam... - Son Dakika

Barış pınarı harekat bölgesinde pkkypg tarafından tuzaklanmış eyp ve mayınların imhasına devam...

7 saat önce

Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKKYPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKKYPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor

Barış pınarı harekat bölgesinde pkkypg tarafından tuzaklanmış eyp ve mayınların imhasına devam...

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
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