Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKKYPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor

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Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim