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Barış pınarı harekat bölgesinde pkkypg tarafından tuzaklanmış eyp ve mayınların imhasına devam...
7 saat önce
Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKKYPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKKYPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor
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