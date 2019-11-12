Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi"
Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı Harekat bölgesinde şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

"Barış Pınarı Harekat bölgesinde şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde komandoların şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde komandoların şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "

"Kahraman komandolarımız Barış Pınarı Harekat bölgesinde Suriye halkının güvenliği için EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Komandolarımıza mayın arama köpeklerimiz de eşlik ediyor. Şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi."

(Mehmet Kalay/ İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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