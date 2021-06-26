Barış Pınarı Harekat bölgesinde yarım kalan köprüyü Mehmetçik tamamladı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesinde yapımına yerel yönetim tarafından 2019 öncesi başlatılıp yarım kalan bir köprü Mehmetçik tarafından tamamlanarak bölge halkının kullanımına sunulduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, Dimim Meskün Mahalli doğusu Dehliz deresi üzerinde sivil halk tarafından kullanılan ve yapımına yerel yönetim tarafından 2019 öncesi başlatılıp yarım kalan bir köprünün tamamlanmasının bölge halkı tarafından talep edildiği belirtilerek, "Söz konusu köprünün yapımı birliklerimizin imkanları ile onarımı tamamlanarak bölge halkının kullanımına sunulmuştur" denildi. - ANKARA