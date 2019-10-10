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Barış Pınarı Harekatı

25 dakika önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.

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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla da Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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