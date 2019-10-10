Barış Pınarı Harekatı
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldüğü, belirlenen hedeflerin ele geçirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:09 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldüğü, belirlenen hedeflerin ele geçirildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.
Harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı, gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.
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