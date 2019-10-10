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Barış Pınarı Harekatı

47 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldüğü, belirlenen hedeflerin ele geçirildiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldüğü, belirlenen hedeflerin ele geçirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.

Harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı, gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:09 Kaynak: AA
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