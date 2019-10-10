Kocaeli Valiliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na yönelik protesto amaçlı etkinliklere yasak getirdi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı hatırlatıldı.

Harekata yönelik protesto amaçlı sivil toplum kuruluşları, şahıs ve gruplar tarafından etkinliklerin düzenlenebileceği, müessif olayların yaşanabileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, ve benzeri eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. Maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Kocaeli İl sınırları içerisinde 10 Ekim 2019 günü saat 00.01'den 24 Ekim 2019 günü saat 00.00'a kadar 15 gün süreyle Valilik Makamının 09 Ekim 2019 tarih ve 2227 sayılı 'Olur Emri' ile yasaklanmıştır."