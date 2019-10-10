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Barış Pınarı Harekatı

57 dakika önce

Ilgın ilçesinde lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi'ni okudu.

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Ilgın ilçesinde lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi'ni okudu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Fetih Suresi okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada, harekatın başarıyla sonuçlanması için dua etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Harekata katılan güvenlik güçlerine güç ve kolaylık dileyen Kılınç, şunları kaydetti:

"Ordumuzun bu operasyonu başarıyla tamamlaması için öğrencilerimiz ve bizler manevi destek olmak adına buradan dua ediyoruz. Allah askerimizi, devletimizi ve milletimizi korusun."

Okul Müdürü Hasan İnal ise milli ve manevi değerlere önem verdiklerini belirterek, "Harekatta ordumuza başarılar diliyoruz. Rabbim onları muhafaza eylesin." dedi.


Okul bahçesinde toplanan öğrenciler konuşmaların ardından Fetih Suresi'ni okuyup topluca dua etti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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