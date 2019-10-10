Suriye'de YPG/ PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan roketler nedeniyle hafif yaralanan 5 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden, harekatın başladığı saatlerden bu yana Nusaybin'e 130 roket atışı yapıldığı belirlendi. Atılan roketatar mermilerinin çoğu boş arazilere düşerken, bazıları da evlere isabet etti. Roketlerin isabet ettiği bazı evlerde hasar oluştu.

Saldırılarda hafif yaralanan 5 kişi, kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Nusaybin Kaymakamlığınca, ilçedeki tüm okullarda, eğitime 2 gün ara verildiği bildirilmişti.