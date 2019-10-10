Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Orhan Kandemir, "Federasyon olarak Barış Pınar Harekatı'nda ordumuzu sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Kandemir, yaptığı açıklamada, güvenlik korucuları olarak her zaman olduğu gibi bugün de terör örgütlerine karşı mücadelede ülkenin içinde ve dışında tehlike arz edecek tüm terör örgütlerine karşı hazır olduklarını belirtti.

55 bin güvenlik korucusuyla Afrin'de olduğu gibi bugün de Barış Pınar Harekatı'na da hazır olduklarını ifade eden Kandemiş, şöyle devam etti:

"Hepsi de gönüllü olarak bu eli kanlı sınırlarımıza tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmeye hazırız. Bu mücadelede bin 800 şehit ve bir o kadar da gazi vermiş bir camiaayız. Bugün de gerektiğinde şehit ve gazi olmaya hazırız. Ordumuzun her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sefer Allah'tan zafer ordumuzdan. Bütün Mehmetçiklerimizi Allah'a emanet ediyoruz. Türk milletinin duaları onlarla. Federasyon olarak Barış Pınar Harekatı'nda ordumuzu sonuna kadar destekliyoruz."