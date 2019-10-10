Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı

1 saat önce

Trabzon'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek için mehteran ekibi konser verdi.

Barış Pınarı Harekatı, System.String[]

Trabzon'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek için mehteran ekibi konser verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek isteyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran ekibi, Uzunsokak'dan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehteran takımı, yaklaşık 1 saatlik konser verdi.

Çevredeki vatandaşların beğenisini toplayan konsere, yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Bu arada, Trabzon Ticaret Borsası tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör yuvalarına karşı başlatılan harekatın yüreklere su serptiği belirtildi.

Kadim coğrafyada barışın ve huzurun temini için yine millete görev düştüğüne işaret edilen açıklamada, "Yüreklerimizdeki bu su, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye Cumhuriyeti devletinin koyduğu hedeflere ulaşıncaya kadar askerlerimizin ayaklarına taş değmeden tamamlanacağına inancımızla daha da artacaktır." ifadesine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da köşeye sıkışan teröristler silahlarını bırakıp kaçtı
Lojistik devi Taha Kargo, sektöre öncülük etmeye devam ediyor Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı "Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:09:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]