Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na bir destek de Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden geldi.

Üniversiteden gelen ve altında Rektör Cem Zorlu'nun imzası bulunan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatının ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarını teröristlerden arındıracak, mülteciler için güvenli bölge oluşturacak, bu güvenli bölgelere mültecilerin dönüşlerini sağlayacaktır. Ülkemizin hedefi, bölgenin barış ve huzurunu sağlamaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı açıklamalar yapan Avrupa Birliği ve Arap Birliği gibi uluslararası aktörleri, insanlık adına daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Kendi çıkarları dışında hiçbir konuda birlik olamayan bu yapıların, Türkiye karşıtlığında ve mazlum coğrafyalardaki zulümlere sessiz kalmada birlik olmaları manidardır. Türkiye'nin ve bölgemizin huzuru ve istikrarı için hayati önem taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin hem ülkemiz içerisinde hem de uluslararası platformlarda yapılan ve terör örgütlerinin propagandasını amaçlayan tüm açıklamaları reddediyoruz.



Ülkemiz, herhangi bir fiziki operasyona girişilmeden sorunun çözülmesi için gereken tüm diplomatik çabaları dünyanın gözü önünde sergilemiştir. Ancak gelinen noktada harekat kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu perspektiften, yerel ve uluslararası tüm taraflardan Türkiye'nin meşru müdafaa hakkına, bölgeye kazandırmayı hedeflediği barış ve huzur ortamına ve adeta vatansızlaştırılan mültecilerin yeniden vatanlarına kavuşturulması gibi ulvi bir gayeye destek olamıyorlarsa dahi saygı duymalarını beklemek hakkımızdır.

Barış Pınarı Harekatı'nın hedefine ulaşarak başarıyla tamamlanacağına ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği en anlamlı sorumluluklardan biri olarak insanlık tarihinde yerini alacağına inancımız tamdır. Kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyoruz.



Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatının ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarını teröristlerden arındıracak, mülteciler için güvenli bölge oluşturacak, bu güvenli bölgelere mültecilerin dönüşlerini sağlayacaktır. Ülkemizin hedefi, bölgenin barış ve huzurunu sağlamaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı açıklamalar yapan Avrupa Birliği ve Arap Birliği gibi uluslararası aktörleri, insanlık adına daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Kendi çıkarları dışında hiçbir konuda birlik olamayan bu yapıların, Türkiye karşıtlığında ve mazlum coğrafyalardaki zulümlere sessiz kalmada birlik olmaları manidardır. Türkiye'nin ve bölgemizin huzuru ve istikrarı için hayati önem taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin hem ülkemiz içerisinde hem de uluslararası platformlarda yapılan ve terör örgütlerinin propagandasını amaçlayan tüm açıklamaları reddediyoruz.



Ülkemiz, herhangi bir fiziki operasyona girişilmeden sorunun çözülmesi için gereken tüm diplomatik çabaları dünyanın gözü önünde sergilemiştir. Ancak gelinen noktada harekat kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu perspektiften, yerel ve uluslararası tüm taraflardan Türkiye'nin meşru müdafaa hakkına, bölgeye kazandırmayı hedeflediği barış ve huzur ortamına ve adeta vatansızlaştırılan mültecilerin yeniden vatanlarına kavuşturulması gibi ulvi bir gayeye destek olamıyorlarsa dahi saygı duymalarını beklemek hakkımızdır.

Barış Pınarı Harekatı'nın hedefine ulaşarak başarıyla tamamlanacağına ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği en anlamlı sorumluluklardan biri olarak insanlık tarihinde yerini alacağına inancımız tamdır. Kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyoruz.

Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin."