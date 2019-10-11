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Barış Pınarı Harekatı

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Fırat'ın Doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na katılan askerlerlerimize sevgi gösterisinde bulundu.

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Konya'nın Seydişehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Fırat'ın Doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na katılan askerlerlerimize sevgi gösterisinde bulundu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde toplanarak İstiklal Marşı ve Komando Marşı'nı okudu.


Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için sevgi gösterisinde bulunan öğrenciler, etkinlikle büyük Türk bayrağı açtı.

Okul Bahçesindeki yapılan destek törenine okulda bulum tüm öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Okul Müdürü Zafer Ülkebaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizlere bu bayrak altında özgürce yaşamayı sağlayan kahraman Türk askerinden Allah razı olsun. Biz ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir orduyuz. Bugünlerde Mehmetçiğimiz "Barış Pınarı Harekatı" ile Suriye'de kahramanlık destanı yazmaktadır." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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