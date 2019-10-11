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"Barış Pınarı Harekatı"

1 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdiğini bildirdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdiğini bildirdi.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada TSK'nin, Türkiye'nin güney sınırındaki terör koridorunu temizlemek için Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın bölgeye barış ve huzuru getirmek için başlatıldığını belirtti.

Kalplerinin ve dualarının Mehmetçiklerle olduğunu belirten Hacısalihoğlu, "Rabbim, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Sefer bizden, zafer Allah"tan." ifadelerine yer verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Trabzon, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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