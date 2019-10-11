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Barış Pınarı Harekatı

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar köyü, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

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Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar köyü, YPG/ PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinin batı kırsalındaki Asfar Neccar köyü, harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.

Gün içinde ilçenin batısındaki Tel Halef köyü de YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılmıştı.

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü dün, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Böylece harekatın üçüncü gününde, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 13 oldu.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor ve arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Barış Pınarı Harekatı, Fırat Nehri, Türkiye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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