Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdiğini bildirdi.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, TSK'nin, Türkiye'nin güney sınırındaki terör koridorunu temizlemek için Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı Türkiye'nin tamamen haklı nedenlere dayalı olarak başlattığını belirtti.

Barış Pınarı Harekatı'nda şanlı Türk ordusunun muzaffer olmasını dileyen Kara, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlar olarak dün olduğu gibi bugün de devletimizin, milletimizin, ordumuzun yanındayız ve destekçisiyiz. Fırat Nehri'nin doğusundaki terör odaklarını temizlemeye ve ulusumuzun güvenliğini artırmaya yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı da destekliyoruz. Harekatın başarıyla son bulmasını, bölgeye huzur ve güven gelmesini temenni ediyorum. Bu harekatı ülkemizin ve milletimizin geleceği üzerine oynanan oyunların bozulması açısından önemsiyorum. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesinin bölge barışı açısından önemini tüm dünya anlamalıdır. Allah tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Yüreğimiz ve dualarımızla yanlarındayız. Allah ayaklarını taşa değdirmesin. Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerimize ve hain saldırılar sonucu hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum."