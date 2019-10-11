Barış Pınarı Harekatı

Bu arada, şehidin Tunceli 'deki eşi Gülseren Bebek'e de şehadet haberinin verildiği öğrenildi.

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Teröristlerin saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in babası: Bir değil binlerce Elif'im kurban olsun