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Barış Pınarı Harekatı

30 dakika önce

TEL Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Halave köyü, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

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TEL Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Halave köyü, YPG/ PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Halave köyü, harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.

Gün içinde Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri de YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılmıştı.

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri de dün, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Böylece harekatın üçüncü gününde, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 14 oldu.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor ve arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Barış Pınarı Harekatı, Fırat Nehri, Türkiye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:20 Kaynak: AA
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