Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı

1 saat önce

Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün açılan taciz ateşlerine karşılık verildiği, 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı, System.String[]

Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün açılan taciz ateşlerine karşılık verildiği, 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Buket Aydın teröristlere meydan okudu: Saldırsanız da buradayız
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 399 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: MSB'den ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarına yanıt: Herhangi bir atış söz konusu değildir Dışişleri'nden ABD'ye yaptırım yanıtı: Yaptırımlara misliyle mukabelede bulunuruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 00:37:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]