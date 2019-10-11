Barış Pınarı Harekatı
1 saat önce
Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 399 olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:28 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 399 olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu." ifadelerine yer verildi.
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