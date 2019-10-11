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Barış Pınarı Harekatı

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 399 olduğu bildirildi.

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Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 399 olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:28 Kaynak: AA
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